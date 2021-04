Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau asediu, angajatorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 81/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea…

- Printre decretele semnate de Iohannis se numara si promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113 2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114 2007 privind sprijinul financiar acordat de statul roman Schitului romanesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia PL x…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede acordarea anuala a unui sprijin financiar Schitului romanesc "Prodromu" de la Muntele Athos. Legea vizeaza aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant, introducand…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, un proiect de lege care modifica ordonanta de urgenta a Guvernului 182/2020 si care prevede ca si in cazul familiilor monoparentale sunt acordate zile libere pentru parinti pentru supravegherea copiilor daca sunt suspendate sau limitate cursurile…

