Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr.11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. Legea are ca obiect de reglementare completarea categoriilor de produse care reprezinta stocuri de urgenta medicala, de stricta necesitate, prevazute in anexa la OUG nr.11/2020, prin introducerea unor noi produse folosite in procesul de vaccinare, precum si servicii de stricta necesitate, cum sunt serviciile de mentenanta a echipamentelor…