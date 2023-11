Legătura petrolieră Serbia-Ungaria va fi gata până în 2028 Construcția unei conducte de petrol transfrontaliera intre Serbia și Ungaria este de așteptat sa fie finalizata pana in 2028, a declarat joi ministrul sarb al energiei Dubravka Djedovic-Handanovic, citat de presa locala, scrie seenews.com. In iunie, Serbia și Ungaria au convenit sa construiasca o conducta de petrol transfrontaliera de 128 km pentru a furniza Serbiei țiței rusesc din Urali prin conducta de petrol Druzhba, deoarece transporturile Belgradului prin Croația intra sub sancțiunile UE. „Am inceput intocmirea documentației tehnice, iar lucrarile de construcție pe teritoriul sarbesc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

