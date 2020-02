Autor: Stelian ȚURLEA Carțile de specialitate spun ca analiza este procesul de filtrare, conexare si interpretare obiectiva a datelor culese din surse secrete sau deschise, esential in orice activitate a unui serviciu secret. Franturi de informatie uneori disparate si aparent lipsite de semnificatie sunt puse in context, integrate in imagini coerente si convertite in explicatii, evaluari si prognoze in legatura cu problematicile de securitate nationala. Este vorba de un proces complex. Analistul evalueaza informatiile din perspectiva relevantei lor, sesizeaza schimbari si tendinte in manifestarea…