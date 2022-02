Stiri pe aceeasi tema

- Orar schimbat in toate școlile din țara, pe 15 februarie, de Ziua Naționala a Lecturii. Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei a anuntat ca de Ziua Nationala a Lecturii, celebrata pe 15 februarie, in toate scolile, programul se modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, de la ora…

- "Incepand din acest an, Romania are o Zi naționala a lecturii! Intr-o țara in care sub 10% dintre cetațeni cumpara o carte pe an, rolul școlii devine esențial in a cultiva o activitate aparent desueta, lectura, ca preocupare menita sa ne salveze dintr-un univers superficial, un univers in care dam click…

- Ministrul Sorin Cimpeanu a anuntat, printr-un comunicat, ca a decis ca marti, 15 februarie 2022, in toate scolile, programul sa se modifice astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, la ora 11:00 si la ora 14:00, invatatorul sau profesorul sa organizeze, la clasa unde este prezent,…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat joi, 10 februarie, ca de Ziua Nationala a Lecturii, celebrata pe 15 februarie, in toate scolile, programul se modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, de la ora 11:00 si pana la ora 14:00, vor fi organizate activitati de lectura…

- Incepand din acest an, Romania are o Zi naționala a lecturii, care a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis pe 14 ianuarie anul acesta. Astfel, marți, 15 februarie, de Ziua Naționala a lecturii, toate cadrele didactice vor face activitați de citire cu elevii, indiferent de specializarea sau…

- Muzeul National al Literaturii Romane va marca pe 15 februarie Ziua Nationala a Lecturii, prin organizarea unei serii de evenimente la sediu si la casele memoriale, informeaza Agerpres. "MNLR propune publicului vizitator al expozitiei de baza din Strada Nicolae Cretulescu 8 si al caselor memoriale…

