Lecție de solidaritate cu o fetiță de 5 ani care are nevoie de ajutor Oamenii din Alba au dat un exemplu extraordinar de solidaritate: in doar 19 ore au strans suma necesara unei fetițe bolnave, pentru un tratament la Barcelona, scrie site-ul local Alba24.ro.Postarea mamei, in care aceasta cerea ajutor pentru Emma, a facut valva pe Facebook și oamenii au reacționat imediat.Fetița are aproximativ 5 ani și este din Drambar, comuna Ciugud.”Emma e puternica, e o adevarata luptatoare care canta și zambește și in plus adora sa faca puzzle. Chiar daca crizele de epilepsie pe care le face cu sutele pe zi ii intrerup activitatea, nu se da batuta, ceea ce pe noi ne ține pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

