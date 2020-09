Lecția de cehă: Persoanele de peste 60 de ani primiesc măşti prin poştă Cetatenii cehi in varsta de peste 60 de ani vor primi gratuit in aceasta saptamani masti prin posta, o initiativa denuntata de opozitia politica, ce acuza guvernul de manevra electoralista inaintea alegerilor regionale din octombrie, transmite AFP. In jur de 3 milioane de pensionari cehi vor primi cinci masti simple si una cu filtru. 'Le vom livra in cutiile postale ale persoanelor cu varste de peste 60 de ani, intre marti si vineri', a declarat pentru AFP purtatorul de cuvantul al Postei cehe, Matyas Vitik, scrie agerpres.ro. Citește și: Ieșire-fulger a lui Codrin Ștefanescu:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

