Stiri pe aceeasi tema

- Lech Walesa, simbol al luptei anticomuniste din Polonia anilor 1980, a postat duminica un mesaj video ingrijorator despre starea sa de sanatate in care anunta internarea in spital, fara sa prevada o data de externare, scrie AFP. "Ma internez la spital. Ce urmeaza, doar timpul ne va spune", a declarat…

- Lech Walesa, simbol al luptei anticomuniste din Polonia anilor 1980, a postat duminica un mesaj video ingrijorator despre starea sa de sanatate in care anunta internarea in spital, fara sa prevada o data de externare, scrie AFP. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel…

- Rica Raducanu, fostul portar de legenda al Rapidului și al echipei naționale a Romaniei, a fost confirmat pozitiv cu Covid-19 și este internat in spital. In varsta de 74 de ani, Rica Raducanu este internat alaturi de soția sa, dar nu exista informații privind starea sa de sanatate. „Suntem langa legenda…

- Clubul de fotbal FC Rapid, acum in Liga a II-a, a anuntat, miercuri, pe un site de socializare, ca fostul sau jucator, Rica Raducanu (74 de ani), este infectat cu noul coronavirus si se afla in prezent internat in spital. "Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat…

- Bogdan Stanoievici a murit dupa ce a fost infectat cu un microb din spital, așa cum a aflat Playtech.ro, inainte ca Diana Șoșoaca sa publice mesajul sau pe Facebook. Codrin Ștefanescu, acuzații grave dupa moartea lui Bogdan Stanoevici Bogdan Stanoievici a murit cu zile pentru ca a fost infectat cu un…

- Fostul presedinte polonez Lech Walesa sustine ca este falit si nu poate face cadouri anul acesta, relateaza vineri DPA, citata de Agerpres.Laureatul Premiului Nobel pentru pace in 1983 a marturisit, joi, pe canalul de televiziune Polsatnews: ”Nimeni nu va primi cadouri din partea mea anul acesta pentru…

- Fostul presedinte polonez Lech Walesa sustine ca este falit si nu poate face cadouri anul acesta, relateaza vineri dpa, citata de Agerpres. „Nimeni nu va primi cadouri din partea mea anul acesta pentru ca sunt falit”, a declarat laureatul Premiului Nobel pentru pace (1983) pe canalul de televiziune…

- Elena Lasconi, fosta vedeta Pro TV, in prezent primar la Campulung Muscel, a anunțat pe contul de socializare ca urmeaza sa fie operata, in urma unor probleme de sanatate mai vechi.„De astazi pana joi voi fi plecata la Cluj pentru ointerventie chirurgicala in zona cervicala. Voi fi prezenta insa la…