- Fostul presedinte polonez si laureat al premiului Nobel pentru Pace Lech Walesa l-a nominalizat pe disidentul rus incarcerat Aleksei Navalnii pentru acordarea acestei distinctii, relateaza Gazeta Wyborcza, potrivit dpa.

- Riscand ani mulți de inchisoare, Aleksei Navalnii, neobositul opozant al Kremlinului, a ales sa se rafuiasca cu Vladimir Putin in fața judecatorilor de la tribunalul din Moscova unde marți, 2 februarie, a inceput procesul ce i-a fost intentat dupa intoarcerea din Germania. Așa cum se știe, Navalnii…

- Un ecou amplu au avut cruntele represiuni cu care a raspuns poliția din Moscova și evenimentele din toate cele peste 88 orașe ale Rusiei in care au avut loc duminica ample manifestații impotriva regimului Putin și pentru eliberarea lui Aleksei Navalnii, opozantul cel mai curajos fața de Vladimir Putin…

- Ca și sambata trecuta, duminica, 31 ianuarie, au ieșit in strada zeci de mii de persoane din peste 50 de orașe ale Rusiei – de la Sankt Petersburg la Extremul Orient rus – pentru a cere eliberarea lui Navalnii, dar și pentru a condamna regimul corupt actual condus de Vladimir Putin. Din cauza diferenței…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un…

- Cel mai inversunat opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, actualmente in convalescența in Germania dupa ce a fost victima atentatului cu otravirea in luna august, a anunțat ca se intoarce in Rusia duminica, 17 ianuarie, chiar daca a fost amenințat cu replasarea sa in inchisoare. “Am supraviețuit.…