Stiri pe aceeasi tema

- Ceaiul care distruge Pietrele la Rinichi intr-o singura zi: Iata reteta cu care scapi de dureri de la prima ceasca! Mod de administrare: Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Pietrele la rinichi sau calculii renali se dezvolta din saruri…

- Dintre toate rețetele care contribuie la pierderea in greutate, rețeta de apa de ghimbir este cea plina de numeroase beneficii pentru organism. Ghimbirul imbibat in apa este benefic nu doar pentru arderea grasimii in exces ci și pentru sanatatea generala. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de…

- Renumit in toata lumea pentru proprietațile sale terapeutice extraordinare, ghimbirul a devenit foarte popular și la noi. Monahii greci il folosesc de sute de ani ca remediu pentru problemele aparatului respirator. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…

- Laptele de capra, leacul care previne cancerul, ulcerul, alergiile, eczemele dar și trateaza o mulțime de boli. Ce conține laptele de capra? Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din…

- Parintele arhimandrit Elefterie, ctitorul Manastirii Dervent din Constanta, era cunoscut pentru sfaturile pentru remediile naturiste pe care le recomanda enoriasilor. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President…

- Pietrele la rinichi au devenit una dintre cele mai des intalnite probleme de sanatate. Potrivit oamenilor de știința, precum și medicilor, numarul persoanelor care sufera de pietre la rinichi a crescut de aproape 10 ori in ultimii ani. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem…

- Iata o rețeta care trateaza tusea și elimina flegma din plamani. Poate fi folosita și la adulți, și la copii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Ingrediente necesare:…

- Radacina de țelina este unul dintre cele mai valoroase alimente pentru dieta de toamna-iarna și nu numai. Datorita conținutului nutrițional generos, este recomandata tuturor categoriilor de varsta. Poate fi consumata și cruda, sub forma de salata, sub forma de suc sau preparata termic in diferite mancaruri.…