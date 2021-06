Stiri pe aceeasi tema

- Componenta naționalista in ecuația viitoarelor alegeril prezidențiale este una redutabila. „Boc unește Transilvania”, a remarcat moderatorul Florian Bichir. Emil Boc are rezultate foarte bune la capitolul credibilitate, releva sondajul de opinie. Mai mult, intr-o confruntare directa in turul 2 cu candidata…

- Emil Boc a vorbit la Digi24 despre viitorul PNL, dar și al țarii. El a explicat ca cel mai important lucru este alocarea banilor pentru educație. Totodata, edilul a marturisit ca este posibil ca Florin Cîțu sa candideze…

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, considera ca premierul Florin Cițu ar putea fi urmatorul președinte al Romaniei, avand toate șansele sa caștige alegerile prezidențiale din 2024.

- Fostul premier al Romaniei, Emil Boc, este de parere ca Florin Cițu are toate șansele sa caștige alegerile prezidențiale din 2024. Boc, aflat in tabara lui Cițu in cursa din partid, a ținut sa-l critice pe Ludovic Orban, actualul președinte al PNL. „Imi doresc o Romanie de maine astfel incat…

- Separatistul moderat Pere Aragones, care s-a angajat sa organizeze un refrendum de autodeterminare, a fost ales vineri presedinte al Cataloniei de catre Parlamentul acestei regiuni din nord-estul Spaniei, care a fost in 2017 teatrul unei secesiuni esuate, relateaza AFP. ”Guvernul (regional…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat marți ca în curând vor fi anunțate de catre autoritați condițiile prin care se va stabili modul de desfașurare al festivalurilor Untold și Electric Castle. Edilul a precizat ca este „convins”…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dancu, considera ca actuala conducere a partidului nu mai poate face o greșeala atat de mare incat sa piarda postul de Președinte al Romaniei. “Eu, ca analist și ca om care am stat cu studii și cercetari alaturi de cei care au candidat (la alegerile…

- Fostul presedinte american Donald Trump a transmis duminica un mesaj de Paste in care le-a urat "tuturor" sarbatori fericite, dupa care a reluat teoria conspiratiei privind fraudarea alegerilor care a dus la asaltul de la 6 ianuarie asupra Capitoliului, relateaza DPA. "Paste fericit tuturor,…