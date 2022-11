Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat, duminica, Occidentul ca „militarizeaza” Asia de sud-est in incercarea de a limita interesele Rusiei si Chinei. Seful diplomatiei ruse pare sa pregateasca terenul pentru o confruntare intre Rusia si liderii occidentali la summitul G20 din Bali, informeaza…

- Ministrul rus de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Occidentul "militarizeaza" sud-estul Asiei in incercarea de a limita interesele Rusiei si Chinei. "Statele Unite si aliatii lor din NATO incearca sa conduca acest spatiu (n.r. sud-estul Asiei", a declarat Lavrov reporterilor, conform…

- Redactorul-șef al postului de televiziune Russia Today (RT) Margarita Simonian a anunțat ca a incetat colaborarea cu jurnalistul Anton Krasovsky pentru ”moment”, calificand drept ”salbatica și dezgustatoare” declarația acestuia despre copiii ucraineni , relateaza agenția rusa de presa TASS . Șeful…

- Ce ar putea urma dupa incheierea razboiului din Ucraina. Raspunsul oferit de șeful Serviciului de Informatii Externe rus este halucinant și vizeaza eventualele relații ale Rusiei cu Occidentul. Toate amanuntele interesante, in articolul de mai jos. Șeful spionilor ruși, declarații despre terminarea…

- Serghei Lavrov a declarat marti ca Moscova este deschisa la discutii cu Occidentul in legatura cu razboiul din Ucraina. Șeful diplomației ruse a transmis ca Rusia ar lua in considerare o intalnire intre Biden și Putin in marja summitului G20 de luna viitoare. Cu toate acestea, ministrul rus de externe…

- Ministerul rus de Externe acuza Occidentul de presiuni asupra misiunii AIEA la centrala nucleara Zaporojie. Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, vrea explicații suplimentare despre raportul AIEA, scrie Reuters.

- Daniel Sauca Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov: „Vom face totul pentru ca interesele populatiei rusofone din Republica Moldova sa nu fie afectate in niciun fel” (g4media.ro). Sper sa nu adevereasca speculațiile, previziunile, ce-or fi, ca rușii vor ajunge la Prut nu peste mult timp. Bonus track:…

- Federația Rusa va depune toate eforturile ca interesele cetațenilor ruși din Transnistria sa nu aiba de suferit absolut in niciun fel. Declarația a fost facuta de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la un „maraton al cunoștințelor”, la care a participat astazi. Șeful diplomației ruse a afirmat…