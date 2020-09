Stiri pe aceeasi tema

- Designerul a ironizat, vineri, aceasta inițiativa. "Ministerul Turismului, pe banii mei, invita diaspora sa se intoarca acasa, unde e cel mai bine! Veniți acasa, in singura țara din lume unde ești arestat daca ai orice virus transmisibil, unde restaurantele sunt inchise, unde te amendeaza daca iți…

- Pleaca Ion din sat in America si devine “John” – om de afaceri. Dupa un timp fiind in concediu, se intoarce in sat si ofera fiecarui satean cate 100 dolari. Toata lumea multumita, il lauda pe John ce baiat bun este. Urmatorul an, la fel ofera 100 dolari cand revine in sat, lumea multumita, numai cuvinte…

- Franta are in vedere ''masuri'' in reactie la atingerile aduse de Beijing libertatilor in Hong Kong, a declarat miercuri ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. "Nu vom ramane inactivi pe acest subiect", a declarat el in cadrul unei audieri in fata Comisiei pentru…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat ca isi va face concediul in Romania in acest an si a precizat, in context, ca romanii care doresc sa plece in vacanta in alte tari trebuie sa se protejeze si sa respecte regulile tarii respective. "Eu unul…

- Prin intermediul Programului „Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, lansat in anul 2019 de Ministerul Finanțelor, au fost finanțate pina in prezent 217 afaceri ale tinerilor antreprenori, in suma totala de 135,7 milioane lei. In primul semestrul al anului 2020 au fost creditate 70 de sub-proiecte in…

- Ministerul Economiei a anuntat marti aprobarea schemelor de minimis pentru promovarea la export a produselor si serviciilor romanesti, bugetul total pe anul 2020 pentru Programul de Promovare a Exporturilor fiind de 50 milioane de lei. „Programul de promovare a exportului privind participarea…

- Complexul Energetic Hunedoara (CEH) va continua sa furnizeze servicii de sistem la o putere de 400 de MW pana la sfarsitul acestui an, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Aceasta masura fusese deja aprobata de…

- Ministerul Sanatatii a finalizat astazi achizitia celor 115 milioane de masti de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate. Valoarea contractului se ridica la aproape 20 de milioane de euro. Compania care a primit cel mai mare punctaj este detinuta de un om de afaceri canadian.