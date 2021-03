Lavina, soția lui Ștefan Bănică Jr, dă lovitura virusului! Creează bluze cu mască de protecție, ultima modă în panemie Cum pandemia i-a luat bucuria de a canta, solista iși aduce aportul, in felul sau, la raspandirea virusului cu o invenție vestimentara chic, in același timp recomandata. Solista, care s-a reprofilat pe perioada pendemiei, deschizandu-și propriul boutique vestimentar online, are succes comercial cu bluze de trening și hanorace creații proprii care, fața de cele clasice, ”demodate”, vin din atelierul de croitorie prevazute cu masca de protecție. Un trening creeat dupa tiparul pandemiei și vandut de soția lui Banica Jr. pe propriul site, costa intre 300 de lei și 500 de lei. La mulți ani, George… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

