- Universitatea Craiova vrea sa reia seria rezultatelor pozitive, dupa sincopa de la Voluntari. Alb-albastrii ignora problemele medicale cu care s-au confruntat zilele trecute si cred ca pot sa o incurce pe FCSB chiar la Bucuresti. Derbiul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1 este programat duminica,…

- Jucatorii echipei de fotbal Universitatea Craiova poarta tricouri speciale la meciul de miercuri cu CS Mioveni, in deplasare, in etapa a 29-a a Ligii I, dedicate Ucrainei, relateaza Agerpres''Astazi nu este doar despre fotbal, ci si despre solidaritatea fata de poporul ucrainean, aflat in fata pericolului…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, ca ii este teama dupa ce Rusia a invadat Ucraina. “E o situatie dificila. Sunt foarte multi romani care traiesc in Ucraina, sper sa se rezolve cat mai repede aceasta situatie si oamenii care se afla in zonele critice…

- Universitatea Craiova va juca cu liderul Ligii 1, CFR Cluj, sambata, 5 februarie, de la ora 21:00.Unele voci spun ca jucatorii Craiovei ar urma sa tranteasca meciul pentru a-l demite pe Laurențiu Reghecampf.Antrenorul a avut o reacție radicala."Am mare incredere in jucatori, in reacția pe care o vor…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi un dezastru ca formatia sa sa rateze calificarea in play-off-ul Ligii I. “Am mare incredere in jucatori si in reactia pe care o vor avea la meciul cu CFR Cluj. Insa avem foarte multe…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste enorm victoria in meciul cu CFR Cluj, din acest weekend, el precizand ca are mare incredere in jucatorii sai, anunța news.ro. “Urmeaza meciul cu CFR, eu am mare incredere…

- Universitatea Craiova a debutat cu victorie in anul 2022, 1-0 cu Rapid, iar acum se pregatește pentru o noua „batalie“ dificila din Liga 1. Alb-albaștrii intalnesc vineri, de la ora 20.00, la Sfantu Gheorghe, pe Sepsi, una dintre echipele dificile, imprevizibile ale campionatului. Aceasta este disputa…

- Tehnicianul formatiei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai nu sunt la turatie maxima si trebuie sa joace inteligent in meciul cu Rapid si sa se gandeasca doar la victorie. ”A fost o vacanta scurta, unde noi am intamplinat…