Laureata Nobelului pentru Literatură: Am primit acest premiu…

Laureata premiului Nobel pentru Literatura pe 2018, scriitoarea poloneza Olga Tokarczuk, a declarat vineri ca se simte "mandra sa fie cea de-a 15-a femeie care a primit premiul Nobel", relateaza dpa.



"Sunt increzatoare ca am primit acest premiu nu pentru ca sunt femeie, ci pentru ca scriu carti", a declarat ea jurnalistilor la sediul Academiei Suedeze din Stockholm.



Ea a declarat ca femeile sunt mai putin vizibile in textele istorice, afirmand ca acestea "nu sunt documentate".



Tokarczuk a fost desemnata in octombrie castigatoarea premiului Nobel pentru Literatura…