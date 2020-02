Laura Stefan, expert anticoruptie care a lucrat la elaborarea legii ANI: Ministrul Sanatatii, Victor Costache, nu este in conflict de interese

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Ștefan, un expert anticorupție care a lucrat, acum cațiva ani, la legea ANI ce reglementeaza incompatibilitațile demnitarilor și funcționarilor publici susține ca ministrul Costache nu se afla in conflict de interese, potrivit legilor in vigoare. Ea atrage atenția asupra unei modificari din Codul…

- Premierul Ludovic Orban considera ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, nu se afla in conflict de interese deoarece are un contract de munca cu un spital privat la care opezeaza. ”Opereaza pentru ca este un medic renumit, un medic cautat de pacienti”, a spus premierul, precizand ca Victor Costache…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, opereaza sambata si duminica la cererea pacientilor si ca nu se afla in conflict de interese, asa cum a relatat presa centrala. Premierul a mentionat ca stia ca ministrul Sanatatii opereaza la un spital privat.…

- Deputatul PSD Daniel Suciu, fost vicepremier in Guvernul Dancila, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca se impune demiterea "de urgenta" sau demisia ministrului Sanatatii, Victor Costache, din motive de conflict de interese, transmite Agerpres.Libertatea a publicat azi documente de…

- Victor Costache, care a lucrat peste 10 ani in spitale din strainatate, iar apoi s-a intors in tara ca sef al Sectiei de Chirurgie Cardiovasculara si Toracica si ulterior director medical al clinicii private Polisano din Sibiu, are, impreuna cu sotia sa, 3 case, un apartament, doua autoturisme si o…