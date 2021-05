Stiri pe aceeasi tema

- Industria textila este printre cei mai mari poluatori, folosind cantitați imense de resurse naturale și producand tone de deșeuri zilnic. Totodata, acest sector are potențialul de a deveni un reper in materie de economie circulara, daca adopta principiile sustenabilitații. Departamentul pentru Dezvoltare…

- Parchetul bulgar a anuntat miercuri ca a stabilit o legatura intre patru explozii produse la depozite de armament in Bulgaria intre 2011 si 2020 si sejurul a sase cetateni rusi pe teritoriul bulgar, cu scopul presupus de a impiedica livrari de arme catre Ucraina si Georgia,

- Poliția Romana, Autoritatea Naționala Fitosanitara și Garda Naționala de Mediu, impreuna cu reprezentanți ai Asociației Industriei de Protecție a Plantelor din Romania și ai asociațiilor de fermieri și agricultori, iși unesc forțele in cadrul acțiunii naționale anuale Fitos. Scopul acțiunii il reprezinta…

- De la muzica clasica și jazz pana la compoziție și producție, femeile au depașit de-a lungul secolelor enorm de multe limite in muzica, insa un studiu recent realizat de EBU Media Intelligence...

- Oamenii ma sunau si ma intrebau daca nu fac masti; pentru mine a fost un soc - asa isi incepe povestea din pandemie creatoarea de moda Cristina Nichita. Aceasta a povestit pentru AGERPRES cum a fost nevoita, din cauza pandemiei, sa se reinventeze, sa se adapteze la noile cerinte ale pietei. "Odata…

- Autoritațile trebuie sa reanalizeze modul in care se impun restricțiile pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2. Am ajuns in situația hilara in care „premiem” cu multa relaxare județele care nu testeaza populația și ținem in scenarii roșii județele in care autoritațile iși fac treaba și testeaza…

