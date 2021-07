Larisa Iordache, de urgență la spital. Reacția sportivei Prezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Larisa Iordache s-a calificat in finala de la barna, insa a suferit o accidentare la aterizare. Dupa concurs, sportiva a ajuns insa la spital. In ciuda durerii de la picior, Larisa Iordache a reușit duminica, 25 iulie, sa se califice cu a patra nota in finala de la barna, programata pe 3 august la Ariake Gymnastics Centre. Insa, dupa concurs gimnasta romanca a acuzat dureri puternice la glezna stanga și a ajuns de urgența la spital. Dupa rezultatele RMN, medicii i-au pus diagnosticul de entorsa metatarsiana și va avea nevoie de trei zile de pauza. „Cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de duminica a fost una încarcata de emoții pentru Larisa Iordache: a obținut calificarea în finala de la bârna de la Jocurile Olimpice, dar s-a accidentat la finalul exercițiului. Gimnasta a postat un mesaj motivațional pe rețelele sociale, semnalul clar fiind acela ca nu renunța…

- Vestea pe care o asteptam cu totii a venit! Sportiva romana Larisa Iordache s-a calificat in finala de la barna cu a patra nota, 14,133, duminica, in urma concursului feminin de calificare la gimnastica artistica. Larisa Iordache, care anuntase ca va concura doar la barna din cauza durerilor de la glezna,…

- Ana Maria Popescu (36 de ani) a caștigat medalia de argint in proba de spada de la Jocurile Olimpice. In finala, romanca a cedat la limita in fața chinezoaicei Sun Yiwen, 10-11. La scurt timp dupa finala, Ana Maria Popescu a oferit un scurt interviu, in care a trimis o ințepatura catre autoritațile…

- Gimnastul Marian Dragulescu a ratat, sambata, calificarea in finala la sarituri, singura proba in care a luat startul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dragulescu, care va implini 41 de ani in 18 decembrie, a fost notat cu 13.466 la prima saritura si cu 14.533 la cea de-a doua, pentru o medie de 13.999,…

- Dupa ce a dat lumea peste cap la Roma si a impresionat de-a binelea, s-a intors, acum, in Romania cu trei recorduri și patru medalii. David Popovici a fost primit pe aeroport ca un erou, la salonul oficial. Puștiul de 16 ani a dat dovada de o maturitate exemplara pentru varsta lui și a explicat simplu…

- Sportivul de la canoe simplu 1000 de metri a avut peripeții in calificari, i s-a facut rau și a obținut in ultimul moment biletul pentru finala Intr-un sport in care Romania a avut mari rezultate de-a lungul timpului, kaiac-canoe, am ajuns sa tremuram pentru cate un calificat la intrecerea olimpica.…