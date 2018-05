Stiri pe aceeasi tema

- Laptisor de matca. Proprietati Laptisorul de matca este produs de glandele hipofaringiene ale albinelor lucratoare. Albinele lucratoare il consuma in primele 3 zile de viata, iar regina stupului consuma toata viata exclusiv numai laptisor de matca. Astfel devin capabile sa-si indeplineasca sarcinile.…

- Restrictia pentru traficul greu si agabaritic instituita pe DN 7CC (Centura Calimanesti), pe tronsonul kilometric 0+000 - 1+637, intre localitatile Calimanesti si Jiblea, judetul Valcea, va fi ridicata incepand de joi seara, ora 19,00. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Vesti bune dinspre Consiliul Judetean. In perioada imediat urmatoare vor fi demarate ample lucrari de refacere a unor drumuri din zone afectate de alunecarile de teren din ultima perioada. Caile rutiere si nu numai vor fi facute din bugetul propriu al Consiliului Județean Buzau. Anunțul a fost facut…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 06.04.2018-10.04.2018, in Zonele Metropolitane…

- Pentru zilele de Paste, meteorologii anunta o vreme normala, cu temperaturi ridicate in timpul zilei, de pana la 22 de grade Celsius in sud si sud-estul tarii. O exceptie de la vremea calda se va inregistra in Dobrogea, unde vantul puternic care va bate dinspre mare va cobori mercurul din termometre…

- Anul Centenarului vine cu oferte din partea TAROM, oficialii operatorului aerian anunta ca opereaza un numar de 26 de frecvențe București-Timișoara și retur/saptamana la prețuri avantajoase, cu toate taxele incluse, cu precizarea ca un bilet dus-intors, pentru o persoana, in perioada 1-2 decembrie poate…

- Saptamana aceasta am testat cateva produse din gama Apiland si iata parerea noastra: Laptisor de matca. Laptisorul de matca este un lichid laptos si gros produs de albinele lucratoare ca hrana pentru regina. Este o combinatie intre miere, polen

- Chiar daca in ianuarie s-au nascut cu peste 2000 de copii mai mult decat in decembrie, sporul natural a ramas negativ, arata datele transmise vineri de Institutul National de Statistica. Iar evolutiile demografice sunt mai mult decat ingrijoratoare, necesitand o interventie prin politici pro-nataliste…