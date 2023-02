Pretul laptelui in magazine urmeaza sa scada, dupa ce vanzarile s-au prabusit. Președinte Asociației Romana din Industria Laptelui, Dorin Cojocaru, a explicat la Antena 3 : „In octombrie, s-a atins pragul intre preturi, costuri si puterea de cumparare, a fost un moment critic. In decembrie, toti furnizorii trebuiau sa refaca contractele si sa renegocieze. Va spun sincer ca furnizorii au redus pretul catre comericanti cu 10%-15% si a aparut un razboi al promotiilor Black friday permanent care s-a intins si pe 2023. In ianuarie, furnizorii au mai cedat inca 5-10% pentru ca s-au mai redus si costurile…