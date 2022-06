Stiri pe aceeasi tema

- Cantitati: 4 oua, 4 linguri zahar, frac12; baton vanilie, 1 litru lapte, un baton ciocolata rasaSe fierbe laptele cu zahar si vanilie. Intre timp, se bat albusele, se pun in lapte portiuni de spuma luate cu lingura, se fierb 1 2 minute, se scot din lapte, se scurg, se aseaza pe farfuria de servit. Laptele…

- ”Vom continua, in timp, sa sustinem lupta Ucrainei pentru suveranitatea sa pana la victoria Ucrainei”, a tunat seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian in marja unei reuniuni cu omologii sai din cadrul G7, la Wangels, in nordul Germaniei. ”Noi nu suntem in razboi impotriva Rusiei, Rusia este cea…

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai indragiți bucatari de la TV și vine in ajutorul gospodinelor in perioada sarbatorilor pascale. Ce ingredient secret folosește pentru un cozonac de excepție. Aceasta este faimoasa rețeta de cozonac a lui Catalin Scarlatescu.

- In primul rand trebuie sa știți ca nu orice cartofi sunt buni pentru piure. Ii puteți folosi desigur, dar nu va iesși ceea ce trebuie. Mai exact nu alageți cartofi roșii niciodata, ci optați pentru cei albi. Taiați cartofii cat mai apropiați ca marime. Daca bucațile de cartofi au dimensiuni diferite,…

- Atunci cand nu știi ce preparat gustos sa mai pregatești pentru o seara de filme petrecuta alaturi de cei dragi, gospodinele gasesc cea mai buna soluție. Cum se prepara cei mai delicioși cartofi aioli. Rețeta este simpla și la indemana oricui. De ce ingrediente ai nevoie pentru a o duce la bun sfarșit.…

- Ardeii umpluți se afla cu siguranța in fiecare carte de rețete lasata in urma de bunici. Romanii adora sa ii manance, iar in funcție de zona se prepara diferit. Care este ingredientul care nu trebuie sa lipseasca in nicio rețeta, indiferent de loc? In felul acesta ies delicioși, carnea nu se intarește,…

- In araba, „baba” inseamna „tata”, iar „ghanoush” inseamna rasfațat. Acest fel de mancare, baba ganoush (tata rasfațat) este companionul mai cremos al hummusului. Populara in țarile arabe din intregul Orient Mijlociu, este, de asemenea, un aperitiv obișnuit pe masa evreilor sefardici. In Israel, este…

- Pentru ca se apropie sarbatorile pascale, gospodinele vor incepe, in curand, sa selecteze din carțile de bucate cele mai simple rețete pentru cel mai pufos cozonac, preparatul tradițional nelipsit de la mesele festive. Care este ingredientul secret pe care-l folosesc gospodinele din Moldova. Rețeta…