SC TENET SRL face angajări

SC TENET SRL angajeaza: 1.Gestionar/lucrator depozit. 2.Vulcanizator. Domeniul de activitate: Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule. Detalii la telefon: 0744636801 The post SC TENET SRL face angajări appeared first on ZiarMM . [citeste mai departe]