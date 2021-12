Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de automobile electrice din Romania au urcat in noiembrie la o cota record, ca urmare a livrarilor modelului Dacia Spring, care a inceput deja sa fie si inmatriculat de noii proprietari. Romania a ajuns la o pondere a automobilelor electrice greu de imaginat in urma cu doar cativa ani,…

- Un numar de 257.697 persoane au generat, pana joi seara, formulare digitale de intrare in Romania (PLF), iar aproape 61.000 dintre acestea au completat formulare pentru punctul de frontiera de la Aeroportul “Henri Coanda”. “Potrivit datelor furnizate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, de la lansarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, ca a primit recent un raport din care reiese ca in Romania exista spitale cu instalatii electrice nerevizuite, care sunt construite intre anii 1890-1950. „Se face in permanenta o evaluare a sectiilor de terapie intensiva. Chiar am un raport foarte…

- Mai mulți romani, care se intorceau din Ungaria, au fost depistați de polițiștii de frontiera intr-un microbuz, al carui șofer a forțat intrarea in Romania, pentru a-i scapa de carantina, și a luat-o pe contrasens. Potrivit Poliției de Frontiera, luni, in jurul orei 22.50, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Romania construiește in București, Timișoara și Ramnicu Sarat trei muzee dedicate memoriei victimelor comunismului. “Muzeele memoriale privind victimele comunismului sunt o prioritate pentru Romania, țara ai carei cetațeni au suferit atrocitațile și abuzurile sistemului comunist in perioada 1945-1989”,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența se va reuni intr-o ședința, pentru a discuta problema restricțiilor. INSP propune ca jumatate dintre angajații din Romania, atat cei din sectorul public cat și din cel privat sa lucreze de acasa, iar cei prezenți la birou vor trebui sa dovedeasca prin certificat…

- Un raport al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) arata ca 72.7% dintre infectarile cu coronavirus și 91.6% dintre decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate. 91.6% din decesele inregistrate in saptamana 4 – 10 octombrie au fost la persoane nevaccinate,…

- Nelu Tataru, fost ministru al sanatații și consilier al premierului Florin Cițu, a facut, luni, la Digi24, mai multe declarații extrem de pesimiste in ceea ce privește situația pandemica din Romania. In cadrul unui interviu, el a spus ca, astazi “putem sa avem pana la 50.000 de cazuri pe zi”. Fostul…