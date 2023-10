Stiri pe aceeasi tema

- Respirația este un aspect esențial al vieții noastre, dar cat de des ne oprim sa o analizam și sa ințelegem impactul sau profund asupra sanatații și performanței noastre? Cu ocazia unui eveniment de excepție, Patrick McKeown, un pionier in antrenamentul respirației, vine pentru prima data in Romania,…

- Sportul este, inca, o lume dominata de barbați. Doar 37% din totalul sportivilor legitimati in prezent sunt femei. Procentul acestora este și mai mic atunci cand vine vorba despre funcțiile de conducere in institutiile reprezentative ale sportului romanesc si international. Acest subiect important este…

- In data de 9 octombrie 2023, orele 15.00, la Muzeul Sportului, va avea loc lansarea carții “Forța femeilor in sport”, volum coordonat de Andreea Paul, impreuna cu sportivele și antrenoarele co-autoare.Din fiecare federație vor fi prezente tinere sportive cu mingea de handbal, baschet, volei, badminton,…

- Palmaresul Clubului Show Time din Sf. Gheorghe s-a imbogațit, recent, cu 30 de medalii obținute de sportivii care au participat la Cupa Romaniei de Ju-Jitsu și Cupa Vipguard, care au avut loc in municipiul Tecuci, in organizarea Federației Romane de Arte Marțial și ACS Vipguard Tecuci. „Cu o pregatire…

- 7 sportivi legitimați la secția de Arte Marțiale a Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe au participat, in perioada 01-03 septembrie, la Cupa Romaniei de Ju-Jitsu care s-a desfașurat in Sala Polivalenta a C.S.S. Tecuci, jud. Galați, in organizarea Federației Romane de Arte Marțiale La competiția…

- Canotorii de la CSM Constanta au castigat patru medalii de aur la Europenele U23 Romania a cucerit opt medalii de aur si una de argint, duminica, la Campionatele Europene de canotaj Under 23 de la Krefeld Germania .O contributie importanta la clasarea pe primul loc in clasamentul pe natiuni a Romaniei…

- Continua scandalul in Spania. Luis Rubiales, președintele Federației de Fotbal, a ramas in funcție, dupa ce a sarutat-o pe Jennifer Hermoso pe gura, fara consimțmantul jucatoarei. Dupa aceasta decizie, toate campioanele mondiale iberice vor sa renunțe la naționala. 81 de fotbaliste spaniole au semnat…

- Medalie de bronz pentru Romania la Campionatele Europene de juniori U17 la badminton. La Vilnius, in Lituania, medalia a fost caștigata de perechea Luca Pandele - Denisa Muscalu, in proba de dublu mixt, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Tricolorii au intalnit in semifinale perechea franceza…