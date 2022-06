Stiri pe aceeasi tema

- CONFERINTA…Catalin Beldea, astrofotograf, redactor al revistei stiinta si Tehnica, vanator de eclipse, zis si „Omul care se tine dupa soare”, lanseaza pe 24 iunie a.c., ora 17.00, la noul sediu al Muzeului „Vasile Parvan”, deschis recent spre vizitare, Casa Sturdza (Muzeul Colectiilor), cartea „12 umbre,…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din municipiul Barlad a fost lovit, duminica, cu masina de un sofer de 23 de ani aflat in stare de ebrietate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, evenimentul s-a petrecut pe o strada din municipiul Barlad, iar barbatul a decedat.…

- Doua persoane, in varsta de 46 si respectiv 53 de ani, cazute, sambata, intr-o fantana, in localitatea Valea Canepii, au fost scoase de pompieri si predate Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ), a informat ISU Braila. In acest caz s-a intervenit cu o autospeciala de tip ASAS, una de descarcerare si…

- Casa Corpului Didactic Neamț este gazda evenimentului de lansare a carții „Ținutul Razeșilor – Neamț Istorie și Etnografie” scrisa de catre prof. drd. Elena Preda și prof. dr. Daniel Dieaconu. The post Lansare de carte la CCD Neamț: „Ținutul Razeșilor – Neamț Istorie și Etnografie” appeared first on…

- In curand va fi lansat volumul de carte autobiografic scris de marele compozitor Eugen Doga si editat cu susținerea financiara a primariei Capitalei. Lucrarea este intitulata „Viața mea, așa cum a fost sa fie”.

- O ancheta a fost demarata la Scoala Gimnaziala de Arte Nicolae Tonitza din Barlad, unde a avut loc o altercatie intre doua eleve, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean ISJ Vaslui.Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii institutiei, pe data de 7 aprilie,…

- ”Pas important pentru constructia unui nou pod peste Siret in judetul Galati! CNAIR a desemnat castigatorul contractului pentru proiectarea si executia Podului de la Cosmesti, pe DN24. Antreprenorul roman are la dispozitie 5 luni pentru proiectare si 19 luni pentru constructia efectiva”, a scris, miercuri,…

- Parohia Ortodoxa Turda Oprișani I, alaturi de Asociația Turda Tin, in colaborare cu Primaria Turda, Casa de Cultura din Turda și Muzeul de Istorie din Turda, va invita cu drag la un eveniment... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!