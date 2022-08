”Langya”, un virus complet nou descoperit în… China, care a infectat deja 35 de persoane Medicii au confirmat apariția unui nou virus in China. Numit ”Langya”, el s-ar transmite de la animale la oameni și ar prezenta caracteristici asemanatoare coronavirusului, transmit agențiile de presa internaționale. In China, medicii au tras un semnal de alarma dupa ce au detectat un nou virus. Botezat ”Langya”, virusul ar fi infectat deja 35 de persoane in doua provincii din estul țarii. Testate, deoarece erau febrile, persoanele prezentau febra, stare de oboseala, tuse, lipsa poftei de mancare, dureri musculare, greața, dureri de cap și varsaturi. De asemenea, ele aveau antecedente de contact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

