Langoși, pâinea romanilor, fără strop de vinovăție Aroma aceea de aluat dospit, de obicei cu ou și cu lapte, prajit in baie de ulei și dat apoi prin zahar pudra sau cu dulceața ori smantana alaturi, este pentru cei mai mulți dintre noi motiv de oftat adanc. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

