- Ion Dichiseanu va fi inmormantat pe data de 22 mai la cimitirul Bellu din București. Romanii care doresc sa-i aduca un omagiu o pot face in foaierul teatrului Nottara, unde trupul neinsuflețit al actorului va fi depus maine, pe 21 mai, la ora 13.00. Cum se va desfașura slujba de inmormantare Slujba…

- Trupul neinsufletit al lui Ion Dichiseanu va fi depus vineri, la ora 13,00, in foaierul Teatrului Nottara, iar cei care doresc ii vor putea aduce un ultim omagiu, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara transmis AGERPRES, intregul proces se va desfasura cu respectarea…

- Regretatul actor Ion Dichiseanu, decedat joi, 20 mai, in spital, la varsta de 87 de ani, in spital nu a mai apucat sa-și indeplineasca dorința pusa la ultima aniversare a zilei sale de naștere, care a avut loc pe 20 octombrie. In una dintre ultimele sale apariții publice, marele actor dezvaluia ca iși…

- Reputatul medic ORL ist Victor Loghin a incetat din viata la data de 11 mai 2020. Vestea a venit ca un soc nu numai pentru apropiati si prieteni, dar si pentru toti pacientii care au fost tratati de reputatul doctor ORL ist. "Astazi este Sfantul Victor. Exact acum 6 luni, OMUL cel mai drag noua, VICTOR…

- A fost inregistrat primul deces de coronavirus de la Spitalul Foișor din Capitala. Vestea trista a fost data chiar de sora victimei. Femeia care s-a stins din viața avea 60 de ani și multiple comorbiditați. Aceasta a murit luni dimineata. Lucian Bode a declarat, luni dimineata ca toate cele 20 de paturi…

- Doliu in lumea muzicii lautarești! La fix o saptamana dupa decesul Corneliei Catanga, iata ca și Nelu Ploieșteanu a murit vineri, la varsta de 70 de ani. Artistul era internat cu Covid-19 la secția ATI a Spitalului Floreasca. Va fi inmormantat langa fiul sau Mihai, care a murit in 2018, și foarte aproape…

- Nelu Ploieșteanu a murit vineri, in jurul orei 01:00, la varsta de 70 de ani. Vestea tragica a șocat lumea muzicii romanești, iar din cauza condițiilor actuale, ale pandemiei de coronavirus, Nelu Ploieșteanu va fi inmormantat cat mai rapid. Infecția cu coronavirus i-a nimicit plamanii artistului, mai…

- „Nu am fost medicul curant al domului profesor, dar ceea ce pot spune e ca, din tot ceea ce știu, el a primit tot tratamentul de care a fost nevoie și care este prevazut. S-a facut tot absolut posibil, atat inainte de a ajunge la ATI, cat și acolo. Din nefericire, in cazul sau este vorba despre un alt…