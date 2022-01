Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Real Madrid, liderul din LaLiga, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de Getafe, formatie care lupta pentru salvarea de la retrogradare, in etapa a XIX-a a campionatului spaniol. Turcul Enes Unal a marcat golul, in minutul 9.Duminica, mai sunt programate…

- Echipele din LaLiga revin la treaba! Runda a 19-a a inceput in ultima zi din 2021, cu Valencia – Espanyol 1-2 , și continua astazi cu 6 partide și maine cu 3. Clasament oferit de flashscore.ro LaLiga, etapa 19: Vineri, 31 decembrie:Valencia – Espanyol Barcelona 1-2. Duminica, 2 ianuarie:ora 15.00: Getafe…

- Valencia a fost învinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Espanyol Barcelona, în ultimul meci din marile campionate în 2021 (LaLiga, etapa a XIX-a).Valencia a deschis scorul prin Alderete ('51), dar a ramas în inferioritate numerica dupa eliminarea…

- Real Madrid s-a impus, duminica seara, scor 2-0, în fața rivalei Atletico Madrid, în etapa a XVII-a din LaLiga. Golurile victoriei au fost marcate de Benzema '16 și Asensio '57.Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Real Madrid și Atletico.Alte rezultate…

- Real Madrid a revenit pe prima poziție în clasamentul din La Liga, dupa ce s-a impus duminica, cu scorul de 4-1, pe terenul echipei Granada. Partida a avut loc în etapa a a 14-a a campionatului spaniol de fotbal.Pentru Real au marcat Asensio ('19), Fernandez ('25), Vinicius Junior…

- ​Real Madrid a urcat pe prima poziție în clasamentul din La Liga, dupa ce s-a impus sâmbata, pe Santiago Bernabeu, cu scorul de 2-1, în fața echipei Rayo Vallecano. Partida a avut loc în etapa a a XIII-a a campionatului spaniol de fotbal.Pentru Real au marcat Toni Kroos…