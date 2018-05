Lady Gaga, din nou excentrica! 12 tinute WOW in doar 5 zile! De la rochii ultra-elegante si lady like, pana la o costumatie cu imprimeu de leopard, cantareata a atras toate privile weekendul acesta si a demonstrat, inca o data, ca este, intr-adevar, cameleon, atunci cand vine vorba de moda. Cu ocazia asta, si-a reinviat si faimosul coc ridicat pe care il purta in 2008. Stilul ei a fost un amestec al erei Monster Fame cu anii de jazz, in care a colaborat cu Tony Bennett. Gaga a adus inapoi stilul eclectic si dramatic pe care il cunoastem cu totii si il iubim atat de mult. Haideti sa aruncam o privire…