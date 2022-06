Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul Lada a oprit partial productia in martie, din cauza lipsei de piese electronice, deoarece conflictul din Ucraina si impunerea sanctiunilor occidentale au perturbat lanturile de aprovizionare din Rusia. ”La inceputul lunii viitoare ar trebui sa lansam productia”, a declarat marti CEO-ul…

- Pana in urma cu o saptamana, Renault a ramas singurul constructor de automobile de renume care inca desfașura activitați in Rusia. In contextul in care s-a pus presiune pe constructorul francez pentru oprirea activitaților in aceasta țara, Renault a incetat producția de mașini din statul est european.…

- In prezent, Renault este singurul constructor de renume care și-a menținut, pana foarte recent, activitatea in Rusia. De altfel, constructorul franțuzesc este cel mai mare producator de automobile din aceasta țara, iar grupul deține și marca AvtoVAZ, care construiește mașinile Lada. Chiar daca ceilalți…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba indeamna la un ”boicot” mondial al producatorului francez de automobile Renault, din cauza ”refuzului de a parasi Rusia” dupa invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP. Kuleba a acuzat, intr-un mesaj postat pe Twitter miercuri, Renault - caruia Rusia ii este…

- Principalul producator rus de automobile Avtovaz a declarat luni ca opreste partial productia la fabricile sale din Togliatti si Izhevsk in perioada 21-25 martie, din cauza deficitului de piese electronice, transmite Reuters, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Avtovaz, companie controlata de producatorul francez Renault, si-a oprit periodic productia luna aceasta din cauza acestor deficite. Renault produce la fabrica din Izhevsk doua modele – Logan si Sandero – pentru piata rusa, alaturi de modele LADA. Avovaz a declarat ca uzina LADA Izhevsk va continua…

- Principalul constructor de automobile din Rusia, Avtovaz, a anuntat luni ca in perioada 21-25 martie va opri, partial, productia la uzinele sale de la Togliatti si Izhevsk, din cauza lipsei de componente electronice, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Avtovaz, companie la care pachetul majoritar…

- Avtovaz, principalul producator rus de automobile, controlat de Renault, a anuntat miercuri, 16 martie, ca a reluat productia conform planului, dupa cateva zile de suspendare pe fondul penuriei de semiconductori si al incertitudinilor privind fluxurile logistice, legate de invazia Ucrainei. Aceasta…