Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer primul vaccin anti-Covid-19 omologat in Uniunea Europeana, a avertizat ca este posibil ca imunizarea in UE sa fie perturbata de aparitia unor goluri in stoc pana ce alte vaccinuri vor fi aprobate.

- BioNTech avertizeaza ca vor exista „lacune” in Uniunea Europeana in furnizarea vaccinului din cauza aprobarii lente. BioNTech lucreaza cu Pfizer pentru a spori producția vaccinului Covid-19 , au spus fondatorii, avertizand ca vor exista „lacune” in furnizare, scrie Mediafax. Startup-ul german a condus…

- Compania germana BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer primul vaccin anti-Covid-19 omologat in Uniunea Europeana, a avertizat ca este posibil ca imunizarea in UE sa fie perturbata de aparitia unor goluri in stoc pana ce alte vaccinuri vor fi aprobate.

- Uniunea Europeana a fost solicitata, marti, sa aprobe extragerea a sase doze de vaccin pentru Covid-19 al Pfizer/ BioNTech, in loc de cinci, din fiecare fiola, o practica permisa in restul lumii, care ar permite ca stocurile actuale sa ajunga la mai multi oameni, transmite Reuters. Potrivit…

- Comanda inițiala de 200 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer și BioNTech va fi distribuita pentru Uniunea Europeana pana in luna septembrie, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene. „Distribuția tuturor celor 200 de milioane de doze este programata sa fie…

- Cele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID 19, produs de Pfizer si BioNTech, au intrat in tara in urma cu cateva ore, prin punctul de frontiera Nadlac 2. Dozele de vaccin au nevoie sa fie depozitate la o temperatura constanta de -80 de grade Celsius, astfel ca au fost aduse cu o furgoneta special…

- Compania biofarmaceutica germana BioNTech, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid-19 in colaborare cu grupul american Pfizer, va primi in urmatoarele zile rezultatele intermediare ale studiului clinic de faza finala in care este testat vaccinul și, in cazul unor date pozitive, va depune la jumatatea…

- De asemenea, aceștia și-au exprimat ingrijorara cu privirea la posibilitatea unui eșec al formulei sau la insuficiența dozelor produse, conform Mediafax. Citește și: Ursula von der Leyen: "Acest Craciun va fi un Craciun diferit". Presedintele CE vrea "masuri indraznete" anti-Covid ”Nu…