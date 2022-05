Stiri pe aceeasi tema

- Pugilista romana Lacrimioara Perijoc este noua vicecampioana mondiala a categoriei -54 kg. Ea a disputat vineri seara finala in compania sportivei turce Hatice Akbaș, in al doilea meci al serii, la Campionatul Mondial de Box feminin, desfașurat in Turcia, la Istanbul, fiind invinsa la limita, anunța…

- Lacramioara Perijoc a cucerit medalia de argint, in limitele categoriei 54 kg, la Campionatele Mondiale de box feminin de la Istanbul (Turcia). Pugilista romana a fost invinsa vineri in finala de turcoaica Hatice Akbas, care dupa o lupta foarte echilibrata a primit o decizie partajata de 3-2.

- Lacramioara Perijoc (28 de ani) a devenit vicecampioana mondiala la box, categoria 54 kilograme. Lacramioara Perijoc a pierdut astazi in finala categoriei 54 kg la Campionatele Mondiale care au avut loc la Istanbul. Romanca in varsta de 28 de ani a fost invinsa la puncte cu 3-2 de Hatice Akbas din…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc (28 ani) s-a calificat in finala categoriei 54 kg a Campionatelor Mondiale de box feminin de la Istanbul (Turcia), dupa ce a invins-o la puncte (4-1), in semifinale, pe Dina Jolaman, din Kazahstan, campioana mondiala in 2019. Gratie acestui succes, Lacramioara Perijoc…

- Sportiva Lacramioara Perijoc, legitimata la CSA Steaua, s-a calificat, miercuri, in finala categoriei 54 kg, categorie olimpica, la Campionatele Mondiale de box de la Istanbul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Pugilista romana Lacramioara Perijoc s-a calificat in optimile de finala ale categoriei 54 kg, la Campionatele Mondiale de box feminin de la Istanbul (Turcia), dupa ce a trecut la puncte (4-1) de taiwaneza Hsiao-Wen Huang. Campioana europeana in 2019, romanca va lupta, duminica, 15 mai, cu irlandeza…

- Pugilista romana Claudia Nechita o infrunta, luni, 9 mai, pe Szabina Szucs (Ungaria), in limitele categoriei 57 kg din cadrul Campionatelor Mondiale de box de la Istanbul (Turcia), competitie programata in perioada 9-21 mai. Daca va trece de maghiara, Nechita va lupta, miercuri, 11 mai, cu o adversara…

- Nadia Comaneci a plecat de ani de zile din Romania, e stabilita in America. Intr-un interviu pentru fanatik.ro ea a dezvaluit cum va petrece Paștele in America și ce preparate tradiționale pune pe masa. „Cand Paștele nu ma prinde in Romania ma pliez sa facem masa de Paște atunci cand se sarbatorește…