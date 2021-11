Stiri pe aceeasi tema

- Decizia este in vigoare pana joi. Zilele acestea, uzina va lucra intr-un singur schimb din trei, atat in secția de producție vehicule, cat și in cea de producție motoare. Prioritare vor fi mașinile pentru care s-au incheiat deja contracte, a precizat compania. Angajații vor primi o indemnizație care…

- 30 de oameni vor decide cum va arata Timișoara. Reprezentanții primariei au decis sa faca unele modificari la Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și de urbanism. Ii modifica atat componența, cat și regulamentul. Din actele pregatite de PMT aflam ca se dorește „o analiza holistica a documentațiilor…

- Biroul de presa al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade"din Targu Mures, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației a anunțat ca cea de-a XV-a ediție a Conferinței Internationale „Interdisciplinaritatea in Inginerie – Inter-Eng 2021" va debuta…

- StoreDot, o firma din Israel specializata în dezvoltarea bateriilor electrice pentru masini cu încarcare rapida, a prezentat o baterie care poate fi încarcata complet în doar 10 minute, scrie news.ro. Dupa un proces de dezvoltare care a durat 3 ani si a implicat folosirea a 5…

- In luna septembrie, Asociația Zi de Bine investește in viitor și construiește un laborator de robotica pentru elevii din Liceul Tehnologic „Carol I” din Valea Doftanei, unde abandonul școlar este 0%. Liceul gazduiește aproape 400 de elevi, de la gradinița la invațamant liceal, dintre care peste 100…

- Productia de cereale a depasit 15milioane de tone, graul si orzul inregistrand anul acesta cifre-record, de 11,4 milioane de tone, respectiv 1,9 milioane de tone, a declarat, Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la sediul ministerului.…