Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Medicina Familiei critica disfunctionalitatile Sistemului Informatic Unic Integrat si solicita CNAS sa trateze cu respect atat pacientii cat si medicii care lucreaza in sistemul de asigurari de sanatate si sa remedieze cu celeritate platforma informatica. De asemenea, cer asumarea…

- Cercetatorii de la Universitatea din Sydney au descoperit proteina 15 care ar putea sa blocheze infecția Covid-19. Aceasta descoperire ar putea fi punctul de plecare pentru noi medicamente. Proteina 15 este prezenta in mod natural in plamanii noștri, in fibroblastele pulmonare. Ea ar impiedica infecția…

- Pacienții tratați cu Zolgensma de la Novartis vor fi testați pentru eventuale leziuni hepatice, le-a cerut Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) serviciilor medicale. Cererea EMA vine in urma informațiilor privitoare la doua decese asociate cu aceasta terapie genica contra atrofiei musculare spinale,…

- Covid-19 este inainte de toate o boala respiratorie, dar in cazul unor persoane care nu i-au supraviețuit cercetatorii americani au descoperit ca virusul era prezent in tot corpul: de la creier și ochi pana la testicule, transmite Futrura Sante. Covid-19 provoaca in principal simptome respiratorii.…

- Romania se confrunta cu doua crize medicale simultan – de gripa și de coronavirus. Sunt insa pacienți care au fost confirmați pozitiv pentru ambele boli. Exista și un nume pentru astfel de cazuri: flurona. „Flurona” este termenul folosit la inceputul anului 2022 de specialiști pentru a descrie primul…

- Infectia dubla poarta numele de Flurona, iar medicii avertizeaza ca simptomele sunt extrem de serioase, iar pacienții au nevoie de internare pentru a primi tratament. Deocamdata, toate cazurile au fost la copii. Primele cazuri de Flurona au fost inregistrate la spitalul Matei Bals din București. Medicii…

- Au aparut primele cazuri de imbolnavire simultana cu gripa si Covid. Infectia dubla poarta numele de Flurona, iar deocamdata toate cazurile au fost inregistrate la copii. Primele cazuri de Flurona au fost inregistrate la spitalul Matei Bals din Bucuresti. Pacientii s-au plans de dureri crunte de cap,…

- Ministrul Sanatații a afirmat, luni seara, ca, desi in perioada urmatoare vor creste cazurile de COVID-19, nu vor mai fi cazuri grave, mai ales daca cei care fac parte din categoriile de risc se vor vaccina.„Parerea mea este ca chiar daca numarul de cazuri va fi important, nu vom mai ajunge in situatia…