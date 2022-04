Stiri pe aceeasi tema

- Procentul din PIB pe care Romania il aloca pensii „va fi flexibilizat”, a anunțat joi ministrul Muncii, Marius Budai, dupa intalnirea cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Locuri de Munca si Protectie Sociala. In PNRR Romania și-a asumat un procent de cel mult 9,4% din PIB pentru pensii, iar…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca in cazul in care coalitia de guvernare decide reducerea contributiei pentru asigurari sociale (CAS) cu 5%, masura va fi pusa in aplicare. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca este de acord cu reducerea CAS, Budai a spus: „Daca decide coalitia, o…

- Budai a fost intrebat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, in ce stadiu este “renegocierea” PNRR privind procentul din PIB alocat pensiilor. “Nu renunt niciodata, doar daca nu mai sunt ministru, si nici atunci n-o sa renunt, pentru ca sunt parlamentar. Sa fim foarte clari: putem sa-i spunem cum vrem sa-i…

- „223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin relatia directa angajator, angajat, dar cu inregistrarea contractului de munca la Inspectoratele Teritoriale de Munca și-au gasit loc de munca”, a spus Marius Budai, luni.Ucrainenii s-au angajat in domenii precum productie si servicii.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, relateaza Agerpres. ”La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, potrivit News. „La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin relatia…

- Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum noua luni intr-un an calendaristic, este anunțul facut de ministrul muncii. Decizia a fost luata pe baza Legii nr. 200/2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Gabriela Firea susține ca nu are de gand sa plece de la Ministerul Familiei la Ministerul Muncii pentru a-l inlocui pe Marius Budai, despre care spune ca „nu a greșit cu nimic in comunicarea publica”. Fostul primar al Capitalei dezminte astfel, prin intermediul unei postari pe Facebook, informațiile…