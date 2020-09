MASURA… Barbatul din comuna Tatarani, in varsta de 53 de ani, care daunazi a dat foc intentionat ambelor case in care locuia el, mama sa, in varsta de aproape 90 de ani, dar si cei patru copii ai sai, a fost arestat preventiv, pentru distrugere in forma continuata. Cel putin 30 de zile va sta Articolul La puscarie cu individul care a dat foc celor doua case in care statea cu mama si cei 4 copii! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .