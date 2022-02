Stiri pe aceeasi tema

- Zanni a fost invitat in emisiunea online difuzata pe VOYO, la „Intrebarea mesei rotunde”. Prezentatorul emisiunii „Survivor: Extra Show” de la Pro TV a dat din casa. Pentru prima data fața in fața cu Marius Manole, Zanni recunoaște ca nu avea o parere foarte buna despre actor și a ezitat mult inainte…

- Vladuța Lupau a fost victima unei postari false de pe TikTok. Utilizatorii platformei i-au inscenat moartea. Vestea tragica a facut inconjurul lumii și a ajuns la rudele interpretei. Vazand aceste lucruri, Vladuța Lupau a transmis un mesaj extrem de dur pe Instagram. Ea spune ca „TikTok-ul a atins un…

- Catalin Botezatu, in varsta de 55 de ani, este unul dintre cei mai apreciați designer romani. Acesta a vorbit recent despre viața personala și a recuoscut ca in prezent, nu exista o femeie in viața lui.Catalin Botezatu a declarat recent, intr-un interviu acordat ciao.ro, ca și-ar dori sa aiba alaturi…

- Documentarul „Janet”, care pe parcursul a patru ore prezinta viata profesionala si personala a cantaretei Janet Jackson, va fi lansat la finalul lunii ianuarie, conform news.ro A&E si Lifetime au anuntat data premierei filmului care va fi difuzat in doua parti. Prima parte din „Janet”…

- Fostul premier Florin Cițu, actual președinte al PNL și al Senatului, a transmis un mesaj de Craciun, pe ritmuri de muzica rock, despre cat este de important sa te ridici și sa mergi mai departe, indiferent cate lovituri iți da viața. „Salut. A trecut și 2021, l-am trecut impreuna. Cum multe provocari…

- 80% dintre candidați sunt interesați de beneficiile oferite, inca de la primul interviu 69% dintre ei doresc sa afle ce investiții face organizația in programe de well-being 65% dintre candidați sunt interesați de cursurile și programele de dezvoltare oferite Tot mai mulți angajați din industria IT…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa mute pentru sambata-duminica weekend-ul lor care pana acum era vineri-sambata si sa instaureze o saptamana de lucru de patru zile si jumatate, potrivit WAM. In afara celor doua zile libere de sambata si duminica, locuitorii EAU vor avea o jumatate de zi suplimentara…

- Invitatul lui Marius Manole saptamana aceasta la Intrebarea mesei rotunde este Tudor Ionescu, cunoscutul cantareț. Impreuna iși amintesc momentele de cand erau copii și vorbesc cu sinceritate, emoție și umor despre sarbatori și familie. De asemenea, artistul de la Fly Project a dezvaluit cate kilograme…