- Giulia Nahmany a avut parte de o intalnire ”suspecta” in plina zi cu un barbat misterios. Blonda a fost surprinsa de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, intr-o zona de fițe a Capitalei.

- Macanache le da clasa multor birbați, și nu doar artițșitilor din industria din care face parte de ani buni, ci și cleor insurați, care nu știu ca pana și cumparaturile se fac in echipa.

- Nelu Ploieșteanu este un cantareț care se respecta, insa nu face același lucru și cu regulile din trafic. Celebrul lautar a lasat de-o parte „politețurile” și a incalcat legile pe banda rulanta, fara sa ii pese ca in dreapta lui se afla soția, și poate, in cealalta, Poliția.

- Brigitte a divorțat de Ilie Nastase și și-a refacut viața alaturi de Florin Pastrama. Bruneta nu a negat niciodata problemele care au existat in casnicia cu fostul tenismen, iar acum a facut o dezvaluire neașteptata in cadrul reality-show-ului pe care il are la Antena Stars. Fosta concurenta de la Ferma…

- Kira Hagi joaca rolul protagonistei in propriul „film” de iubire ca la Hollywood? Fiica „Regelui” a fost vazuta in ipostaze surprinzatoare in compania unui tanar misterios, pe strazile Capitalei! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Nelu Bud este un cunoscut afacerist din București, insa nici strain bisericilor nu este. Fostul soț al cantareței Corina Bud pare sa iși tragp succesul și pace ainterioara din rugaciuni și ajutor Divin, iar paprazzi Spynews.ro au imagine care demonstreaza acest lucru.

- In urma episodului scandalos petrecut in plina strada, intre Brigitte și Florin Pastrama, s-au facut numeroase scenarii, astfel ca, in cele din urma aceștia au dezvaluit cum au ajuns in aceasta situație. „Noi am inceput ziua foarte prost. Aveam un fel de tahicardie și am luat și un medicament. Toata…

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro