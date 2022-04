Casa de Cultura ”I.L. Caragiale” din Ploiești a anunțat ca organizeaza o noua ediție a Festivalului Național ”I.L. Caragiale”. Anul acesta are loc a XIX-a ediție a acestei manifestari de tradiție, ce are in componența doua concursuri: Concursul Național de Teatru Amator și Concursul Național de Proza Scurta pentru Liceeni. Pentru primul concurs, trupele – reprezentand instituții, organizații sau trupe independente – pot trimite, pentru preselecții, pana cel tarziu pe data de 10 mai a.c., pe adresa de email cristina.casadeculturaploieș[email protected]gmail.com, inregistrarea audio-video a piesei/monologului…