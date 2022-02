La Ploiești, a crescut prețul local de facturare a energiei termice Populația va plati, insa, actualul tarif N. D. Printre proiectele de hotarare ce au fost adoptate la ultima ședința a Consiliului Local Ploiești s-a regasit și cel referitor la modificarea prețului local de facturare a energiei termice. Astfel, s-a aprobat creșterea prețului la agentul termic la 605,22 lei/Gcal, fara TVA, pentru caldura destinata acelora care au locuințele racordate la Sistemul de Alimentare Centralizata al municipiului Ploiești, noul preț fiind valabil incepand cu data de 1 februarie 2022. De asemenea, a fost aprobata inclusiv valoarea diferenței unitare de recuperat de catre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

