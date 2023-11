Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a V-a ediție a „Festivalului Deliciilor Dulci – Kurtoskalacs” a fost marcata de evenimente pline de culoare și gust, care au „invadat” piața centrala a orașului Sfantu Gheorghe, in weekendul 6-8 octombrie. Un kurtoskalacs record, lung de 20 m, un altul poleit cu aur comestibil, rețete inovatoare,…

- In cadrul campania naționale care se desfașoara in perioada 28 august-9 septembrie a.c., reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca (I.T.M.) Covasna au efectuat 57 controale la angajatorii care desfasoara activitați in urmatoarele domenii: servicii de cazare; facilitați de cazare pentru vacanțe…

- Sambata, 30 septembrie 2023, de la ora 17.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc un concert cameral extraordinar cu titlul „Pas de deux Flamenco” sustinut de formația DUOTONINA: Anca Elena, pian și Thibault Solorzano (Franța),…

- Primaria Sfantu Gheorghe anunța ca lucrarile de reabilitare a strazilor din municipiu continua. Atfel, marti, 26 septembrie, firmele de constructii vor incepe lucrarile de asfaltare cu stratul final, de uzura, pe strazile Ciucului si Grigore Balan (portiunea dintre strazile 1 Decembrie 1918 si Ciucului).…

- Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe se afla in fața primului joc oficial al noului sezon, turul preliminariilor Euroligii, cea mai importanta competiție continentala in baschetul feminin. Campioana Romaniei va intalni formația letona TTT Riga, in dubla manșa, primul joc fiind programat miercuri, de la ora 19.00,…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe organizeaza, in perioada 22-28 septembrie, cea de-a treia editie a festivalului Eva FilmMakers, primul festival de film din tara dedicat exclusiv femeilor regizor, in cadrul caruia vor fi prezentate, printre altele, creatiile unor regizoare din Romania,…

- Noul sediu al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, a carui constructie a inceput in urma cu aproape un deceniu si jumatate in municipiul Sfantu Gheorghe, va fi inaugurat in acest an, a declarat vineri subsecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Petru Bledea. Potrivit acestuia,…

- La Adapostul de caini de la Campul Frumos va fi organizata sambata, 9 septembrie a.c., intre orele 10.00-15.00, Ziua porților deschise ce are drept scop darea spre adopție a unor „prieteni blanoși”. Intr-un comunicat de presa transmis catre Mesagerul de Covasna, de Biroul de presa al TEGA SA, se menționeaza…