- Simona Halep a avut parte, cu siguranța, de o aniversare de neuitat! Surprizele s-au ținut lanț pentru campioana noastra. Dupa ce și-a invins adversara in meciul sau de debut la Roland Garros, tenismena a mers la o plimbare pe strazile Parisului. Simonei nu i-a venit sa creada ce a vazut.

- Campioana Europei, Bayern Munchen, a suferit primul esec in 2020, fiind invinsa, duminica, in deplasare, scor 4-1, cu Hoffenheim, in etapa a doua a campionatului Germaniei.Ultimul esec suferit de Bayern a fost in 7 decembrie. Pentru Hoffenheim au marcat Ermin Bicakcic (16), Munas Dabbur…

- Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor in urmacu mai mulți ani, dedicandu-și timpul familiei. Vedeta este casatorita și arepatru copii. Sora vedetei, Iuliana, a marturisit care este motivul pentru caresora ei a ales sa se retraga din televiziune. Iuliana Lucia a fost invitata la Star Matinal,…

- Dupa scandalul imens in care a fost implicata la “Acces Direct”, Emily Burghelea a avut parte de o surpriza de proportii la munte. Ce a vazut cand a iesit din locuinta in care era cazata a facut-o sa planga. Emily Burghelea a avut parte de o surpriza de proporții la munte Daca in urma cu […] The post…

- Surpriza de proporții pe scena politica locala. Doua doamne marcante din PNL au ales sa se alature Coaliției pentru Maramureș și sa candideze de pe listele lor spunand ca: „Am regasit respectul pentru liberalii autentici alaturi de Catalin Cherecheș și Coaliția pentru Maramureș”. Este vorba despre Mihaela…

- Alaturi de candidații la cele 78 de primarii, Alianța Liberalilor și Democraților și-a prezentat luni, pe ruinele fostei fabrici de zahar Siretul Bucecea, și lista pentru Consiliul Județean.

- Actiunile Eastman Kodak au crescut miercuri cu 330%, la circa 26 de dolari pe unitate, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat un acord cu compania pentru producerea de ingrediente pentru medicamente generice ca reactie la pandemia de coronvirus, relateaza CNBC, conform news.ro.In…

- Surpriza pe scena politica! Ilan Laufer este noul candidat pentru scaunul de primar al Capitalei. ”Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat de clasa politica actuala, de 30 de ani de minciuna, incompetența, corupție și vrajeala”, a fost anunțul acestuia pe o rețea sociala.