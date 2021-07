La mulți ani, Mirabela Dauer! IMAGINI RARE cu solista simbol pentru generații de români La mulți ani, Mirabela Dauer! La fel de energica și in forma și astazi, cand implinește 74 de ani, Mirabela Dauer s-a dovedit drept una dintre cele mai bune voci feminine a muzicii pop din ultimii 30 de ani. S-a lansat in perioada sumbra a comunismului, devenind rapid una dintre cele mai la moda soliste, și asta datorita nonconformismului sau. Simbol peste generații, recent, solista a sarbatorit jumatate de secol de prodigioasa activitate muzicala. La mulți ani, Mirabela Dauer! Artista care a facut cunoscute geniale melodii precum ”Fotoliul din odaie”, ”Dimineți cu ferestre deschise”, ”Dormeau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

