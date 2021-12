Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Pitești și Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala Pitești pun bazele cursului (gratuit) de scriere creativa „Miron Cordun”, coordonat de scriitorul Jean Dumitrașcu. Cursul se va desfașura in Sala Multifuncționala de la Casa Carții, sambata, intre orele 12.0 -14.00, fiind invitați…

- Ca urmare a noilor restricții prevazute in Hotararea nr.91 din 22.10.2021, Casa Județeana de Pensii Argeș a dispus mai multe masuri. Astfel, accesul in aceasta instituție este permis doar persoanelor care fac dovada vaccinarii (cu certificatul digital al UE, sau documentul de vaccinare emis de unitatea…

- Premierul Florin Citu a afirmat, referitor la intalnirea de luni cu presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, ca primii bani prin PNRR vor veni la sfarsitul lunii noiembrie sau inceputul lunii decembrie, neprecizand suma exacta.

- Beneficiarii pensiilor de urmaș trebuie sa se grabeasca sa depuna la Casa Județeana de Pensii Argeș adeverințele necesare pentru a evita neplata drepturilor ce le revin incepand cu data de 25 septembrie 2021. Astfel, pentru copiii care au varsta peste 16 ani și urmeaza o forma de invațamant (liceu zi…

- MOTTO: „Miroase-a carantina peste veac, bolnavii sunt chemați sa se supuna la incercarea ultima, comuna sa li se spuna: nu mai aveți leac.” Adrian Paunescu, Implacabil Aeroportul este un furnicar la ceas de seara. O zumzaiala de nedescris, cu accente isterice. Șiruri lungi de figuri obosite și nervoase…