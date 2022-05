Stiri pe aceeasi tema

- Calificarea in primul meci de baraj pentru Conference League se va decide in ultima etapa. Rapid se afla pe locul 1 in play-out, cu 39 de puncte, la egalitate cu Sepsi, iar FC Botoșani are 38 de puncte. Feroviarii joaca la Mioveni, echipa scapata de grijile retrogradarii, iar Sepsi, acasa, cu FCU Craiova,…

- Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a castigat, luni, medalia de argint la Campionatul Mondial de cadeti si juniori de la Dubai. Echipa formata din Casian Cidu, Mihnea Enache, Radu Nitu si Marco Sovar a pierdut la mare lupta finala cu Italia (41-45), noteaza FR Scrima. Este prima medalie…

- Etapa a 2-a din play-off și play-out din Liga 1 se disputa intre 18 și 21 martie. Ultima partida a etapei, CS Mioveni – Chindia Targoviște, va avea loc luni, de la ora 20:30. Programul etapei a 2-a din play-off Liga 1 Vineri, 18 martie Ora 20.30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova 3-1 Sambata ,…

- Fotbalistul albaiulian Gicu Grozav a evoluat pana pe finalul partidei in MTK Budapesta – Kisvarda. MTK Budapesta a remizat, sambata, scor 0-0, contra Kisvarda, acasa, in etapa 25 din prima liga maghiara. Albaiulianul Gicu Grozav a inceput ca titular pentru MTK Budapesta și a primit un cartonaș galben…

- FCU Craiova a reușit sa se impuna, scor 2-0, in partida susținuta sambata, in Ardeal, in fața formației Gaz Metan Mediaș. Disputa a contat pentru etapa a doua din play-out-ul Ligii 1. Elevii lui Nicolo Napoli au deschis scorul inainte de pauza, prin Bauza, care a trimis mingea pe langa portar, de la…

- Etapa a 27-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 18 februarie, pana luni, 21 februarie. CFR Cluj continua sa fie lider in clasament. Rezultatele inregistrate in etapa a 27-a din Liga 1 Vineri, 18 februarieora 17:30 „U” Craiova 1948 –UTA 1-1ora 19:55 Dinamo – Gaz Metan Mediaș 4-0 Sambata, 19 februarieora…

- Etapa a 26-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 11 februarie, pana azi, 14 februarie. Rezultatele inregistrate in etapa a 26-a din Liga 1:Vineri, 11 februarieora 19:55 Rapid – Sepsi OSK 1-1Sambata, 12 februarieora 14:00 Farul – FC Voluntari 3-0ora 19:55 Gaz Metan – CFR Cluj 1-2Duminica, 13 februarieora…