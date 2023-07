Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de vara a adus, pe parcursul saptamanii trecute, pentru 145 de tineri, bucuria participarii la cea de-a VII-a ediție a taberei de vara din Protopopiatul Radauți, sub egida Intalnirii Tinerilor Ortodocși de la Putna, in perioada 4-6 iulie 2023. Desfașurata cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului…

- Tabara de vara „Temerari pe drumul cunoașterii”, proiect eparhial aflat la cea de a doua ediție, se desfașoara in acest sezon estival cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, la Manastirea „Acoperamantul Maicii Domnului” Dorna Arini. Pe buzele tuturor…

- Un enoriaș sucevean i-a trimis arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, o lunga epistola in care il critica pentru modul in care conduce eparhia. ”Sa fiți sigur ca politica e bagata pana in altar. Totul inseamna pile, relații, bani. Din cauza aceasta veți vedea tot mai puțini oameni in biserici”,…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, joi, 15 iunie, la Manastirea Putna a avut loc slujba de pomenire a lui Mihai Eminescu și etapa finala a concursului „Trasee eminesciene”, ediția a IX-a. Au fost prezenți parinți din manastire, caștigatorii…

- Luni, 5 iunie 2023, la Praznicul Preasfintei Treimi, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, la Manastirea „Sf. Ioan Iacob” – Corlațeni Pojorata, s-a pus piatra de temelie pentru o noua biserica cu hramul „Preasfanta Treime”. Dupa savarșirea dumnezeieștii…

- In duminica a V-a dupa Invierea Domnului, in Parohia Adormirea Maicii Domnului din Dorna Arini a avut loc un nou eveniment misionar-catehetic, organizat in cadrul Proiectului Școala de Duminica, prin purtarea de grija a Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților și cu…

- Vineri, 5 mai 2023, s-au implinit 17 ani de cand acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta a trecut la cele veșnice. Potrivit dorinței testamentare, a fost inmormantata in cimitirul Manastirii Putna. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților,…

- Un enoriaș sensibil a fost nemulțumit de modul in care preotul unei biserici din Falticeni a ținut slujba Invierii Domnului. El s-a plans arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Doresc sa imi exprim nemulțumirea pe care am avut-o participand la slujba Invierii Domnului oficiata la Parohia…