La Madrid si Barcelona se redeschid terasele, hotelurile si muzeele Madrid si Barcelona, pana acum excluse de la relaxarea restrictiilor in Spania, vor putea redeschide luni terasele barurilor, hotelurile si muzeele, alaturandu-se restului tarii dupa doua saptamani de asteptare, a anuntat vineri guvernul spaniol.



Multe zone ale tarii care au inceput deja relaxarea masurilor de restrictie vor trece la etapa urmatoare, odata cu redeschiderea plajelor, a piscinelor si cinematografelor.



Redeschiderea ramane insa insotita de masuri stricte de limitare a numarului de clienti, 50% de exemplu pentru terase, a decis luni consiliul de ministri.



Sursa articol si foto: business24.ro

