​La Liga: Wu Lei (Espanyol Barcelona), testat pozitiv pentru coronavirus ​Atacantul chinez al echipei Espanyol Barcelona, Wu Lei (28 de ani, 63 de selectii), a fost contaminat cu noul coronavirus, informeaza News.ro.



Potrivit federatiei chineze, el are simptome usoare si urmeaza un tratament, fiind în izolare la domiciliul sau din Barcelona.

La Espanyol, Wu Lei a marcat sapte goluri în 38 de meciuri în toate competitiile.

Marți, Espanyol Barcelona a confirmat faptul ca șase membri ai clubului (jucatori și membri ai staff-ului) au primit rezultate pozitive pentru coronavirus. Clubul si-a suspendat activitatea începând din 13… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

